Aasta keeleteod on eesti teaduskeele kogumik ja räpiooper

Haridus- ja teadusminister Liina Kersna tunnustas Kadrioru Saksa Gümnaasiumi korraldatud veebiaktusel keeletegude tegijaid ning märkis, et 35 kandidaadi hulgast laureaatide väljavalimine oli tõeliselt raske ülesanne. «Kõik 2020. aasta keeleteod on ajendatud eesti keele muutumisest,» sõnas Kersna.

Minister märkis, et nii nagu teised elavad keeled, on ka eesti keel pidevas muutumises. «Mõelgem näiteks uutele sõnadele, mis hiljuti teie keelekasutusse on lisandunud, või uutele suhtluskanalitele. Keele elujõud peitubki muutumisvõimes.»