Eesti lühiuudised

Ekspert: Tarrastel pidi olema eesmärk autos viibijad tappa

Lihula tulistajal Mikk Tarrastel pidi olema kindel eesmärk kõik Žigulis olnud inimesed tappa. Ta oli läinud nagu sõtta: USA armee sõduridki ei võta Iraagi missioonil patrulli kaasa nii palju laetud salvesid, kui Tarrastel oli käepärast 6. juunil Lääneranna vallas. Tema taktikaline eelis kuriteopaigale saabunud politseinike ees oli meeletu. Nii leidis eile kohtus Põhja prefektuuri vanemkorrakaitseametnik Pärtel Preinvalts, kes on relvadega kokku puutunud 20 aastat ja politsei teenistuses olnud ligemale 18 aastat. Preinvalts on üks neist, kes töötas enam kui kümne aasta eest välja objektivalve õppe, olles koolitanud ka kaitseliitlasi. Ta on andnud kaitseväe objektide valvajatele edasi oskusi, millel on militaarse ja politseilise suunaga ühisosa. Ka Tarraste on saanud selle väljaõppe. Pärnu Postimees