Valitsus vaktsiinisüsti veel niipea ei saa

«Selle kriisi ajal võiks strateegiline juhtimine olla kindlustatud – nagu me näeme, siis viirus tabas ka peaministrit. Oluline on veel, et riigikogu oleks töökorras,» selgitas Aab, miks vaktsineerimist on vaja.



Valitsuse kommunikatsioonidirektor Eero Raun selgitas lehele, et eelmisel nädalal tegi valitsus põhimõttelise otsuse, et on aeg asuda ka riigi strateegilise juhtimisega seotud inimeste vaktsineerimisele. «Täpset vaktsineerimiskava selle otsuse juurde ei lisatud,» ütles Raun.