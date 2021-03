Koroonaviiruse levik suurendas Tallinna kiirabi koormust kolmandiku võrra

Püsivalt kõrge koroonasse nakatumise määr on tõstnud Tallinna kiirabi töökoormust kolmandiku võrra, plaanilist ravi Ida-Tallinna ja Lääne-Tallinna keskhaiglates on olulisel määral piiratud ning Covid-patsientidele mõeldud voodikohad on enamjaolt hõivatud.