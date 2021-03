Otsepilt ja galerii ⟩ Riigikogu esimeheks valiti Jüri Ratas

Riigikogu esimeheks sai Jüri Ratas 63 poolthäälega. Tema vastaskandidaati Henn Põlluaasa Eesti Konservatiivsest Rahvaerakonnast (EKRE) toetas 20 saadikut. Kehtetuid sedeleid oli 15.

Salajasel hääletusel osales 98 riigikogu liiget. Ratast olid lubanud toetada lisaks erakonnakaaslastele ja Reformierakond ja sotsiaaldemokraadid. Isamaa teatas, et nemad Ratast ei toeta. Hääletustulemustest selgub, et Põlluaasale tuli toetust ka mujalt erakonnast kui EKRE.

Fraktsioonide jaotus XIV riigikogus Reformierakond – 34 liiget Keskerakond – 25 liiget EKRE – 19 liiget Isamaa – 12 liiget Sotsiaaldemokraadid – 10 liiget Fraktsiooni mittekuuluv – 1 liige

Istungi käik

Istungi alguses on kohal 80 saadikut, puudu 21 saadikut. «Ma mõistan meie kõigi elevust olla taas kord saalis aga siiski me peame istungiga peale hakkama. Nii et, head kolleegid, kui me saame natukene rahuneda ja vaiksemaks muutuda, siis on meil võimalik kuulata ja näha, kas kellelgi on soovi üle anda eelnõusid ja arupärimisi,» sõnas istungit juhtiv Hanno Pevkur parlamendisaadikutele.

Esmalt valitakse riigikogu juhatuse esimeest. Protseduur näeb välja selline, et parlamendisaadikud seavad üles kandidaadid. Keskerakonna fraktsiooni juht Mailis Reps esitas kandidaadiks Jüri Ratase. «Tegemist on riigikogu saadikuga, kellel on märkimisväärne poliitiline kogemus,» osutas Reps Ratase kogemustele nii suurima omavalitsuse juhina, peaministrina kui ka Keskerakonna juhina.

Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna juht Martin Helme esitas Ratase vastaskandidaadiks praeguse riigikogu esimehe Henn Põlluaasa (EKRE). «Ta on üles näidanud ülimat rahu, meelekindlust, tasakaalukust ja poliitilist vilumust riigikogu kassikarja karjatamisel,» sõnas Helme, kelle arvates ei pea Ratast pärast valitsusest lahkumist premeerima lisaks ka spiikri kohaga.

Pärast Ratase riigikogu esimeheks valituks osutumist võttis Ratas värske esimehena istungi juhtimise üle. Ratas tänas nii riigikogu kui ka eelmist esimest Henn Põlluaasa. «Riigikogu esimehe töö tähendab mulle vastutust, kanda seda teiega, et seista kõigi inimeste eest,» sõnas Ratas. Ta avaldas lootust, et peagi saab riigikogu töötada nii nagu varem, kuid see tähendab riigikogu liikmete vaktsineerimist.

Jätkuvad riigikogu aseesimeeste valimised. Riigikogu Reformierakonna fraktsiooni juht Mart Võrklaev esitas aseesimehe kandidaadiks Hanno Pevkuri, EKRE fraktsiooni liige Siim Pohlak Martin Helme.

Salajane hajutatud hääletus

Salajasel hääletusel valitakse esmalt riigikogu esimees, seejärel aseesimehed. Riigikogu liikmel on nii riigikogu esimehe kui ka aseesimeeste valimisel üks hääl. Valijad on jaotatud tähestikulises järjekorras viie eraldi hääletamisala vahel riigikogu hoones. Riigikogu liikmetel, kes on Covid-19 lähikontaktsed, võimaldatakse hääletada Toompea lossi hoovis. Sarnast süsteemi kasutati koroonapandeemia ajal ka eelmisel aastal ja veebruaris toimunud erakorralistel aseesimeeste valimistel.

Riigikogu esimeheks saab kandidaat, kes saab üle poole kehtivatest häältest. Kui üles on seatud ainult üks kandidaat, osutub ta valituks, kui saab rohkem poolt- kui vastuhääli.

Riigikogu aseesimeeste valimisel saab esimeseks aseesimeheks kõige rohkem hääli kogunud kandidaat ja teiseks aseesimeheks saab häältearvult teiseks jäänud kandidaat. Juhul kui kandidaadid koguvad võrdselt hääli, korraldatakse valimiste lisavoor.

Riigikogu esimeheks pürgiv Jüri Ratas on varem pidanud ka varem riigikogu juhatuses olnud, täpsemalt aseesimehe ametis.

Praegune riigikogu esimees on Henn Põlluaas, kes on samas ametis olnud kaks aastat järjest. Riigikogu esimene aseesimees on Helir-Valdor Seeder ja teine aseesimees Hanno Pevkur (Reformierakond), sai ametisse 8. veebruaril pärast seda, kui Siim Kallas teatas tagasiastumisest.