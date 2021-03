Inimese eesti.ee postkast seotakse tema rahvastikuregistris olevate kontaktandmetega

Edaspidi jõuavad riigi teavitused ka nende inimesteni, kes ise pole oma eesti.ee postkasti ümber suunanud või seni eesti.ee keskkonnas oma kontakttelefoni esitanud, kuid kelle e-posti aadress või telefoninumber on olemas tema ametliku kontaktina rahvastikuregistris.

Seni oli olukord, kus riigil on rahvastikuregistris inimeste kontaktandmed olemas, aga puudus võimalus neile isegi eluliselt vajalikku infot edastada, kui ta pole enda eesti.ee postkasti edasi suunanud.

«Uuendatud määrusega muudame suunamise automaatseks, et teave nagu näiteks kutse vaktsineerimisele või teavitus juhtimisõiguse aegumisest jõuaks inimesteni lihtsamini ja kiiremalt. Vaktsineerimisele kutsumine näitas, et varasem praktika, kus inimene peab ise enda eesti.ee postkasti edasi suunama, ei taga piisavalt operatiivset infovahetust. Seetõttu lahendame nüüd kiirelt pudelikaela ära, sealhulgas andmete ühekordse küsimise põhimõtet rakendades,» selgitas ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Andres Sutt.

Ta märkis, et kuna kriisi oludes on just vaktsineerimisega seotud info edastamisega kiire, tegi valitsus muudatuse kiireloomulisena.