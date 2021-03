VIDEO JA BLOGI ⟩ Pentus-Rosimannus: lisaeelarves läks suur osa eelkäija vigade parandamisele

«See puudutab viiruse uue laine vältimatut tervishoiu, vaktsineerimise kulutuste jaoks raha arvestamist, täpsemalt detsembris heaks kiidetud eelarves piisavas mahus arvestamata jätmist,» ütles Pentus-Rosimannus.

Muu hulgas on lisaeelarves rohkem kui 100 miljoni euro suuruse II samba maksete kulu, mis jäi detsembris vastu võetud eelarvest välja.

Ära olid unustatud pensionisamba peatajad

Rahandusministri sõnul jättis Martin Helme koostatud eelarve pika ninaga II pensionisamba kogumise peatajad. Nimelt näeb seadus ette, et pensioni II sambast lahkujatele kompenseeritakse 2021. aasta detsembris riigipoolsed vahepeal peatatud II samba maksed neile lahkujatele, kes teevad seda märtsi lõpu seisuga.

«Rahaliselt on see suurusjärk praeguse arvestuse kohaselt 117 miljonit eurot. See kohustus on seaduses ühemõtteline. Mida aga pole, on selle aasta riigieelarves selleks ette nähtud raha,» ütles Pentus-Rosimannus.

Pensioni II sambaga seonduv on lisaeelarves ainus kuluartikkel, mis tervishoiukriisiga seotud ei ole, kuid selle lisamine on vältimatu, selgitas rahandusminister.

Pentus-Rosimannus märkis, et kogu kriisiabi on lisaeelarves lühiajaline ja püsikulusid see ei paisuta. Lisaeelarve suurus on 641 miljonit eurot.

Palgatoetus vähemalt kaheks kuuks

Peaministri ülesannetes olev riigihalduse minister Jaak Aab ütles, et vähemalt kaks kuud makstakse lisaeelarvest palgatoetusi umbes samasuguse skeemiga nagu eelmisel kevadel. Töötasu toetuste maksmiseks läheb 57 miljonit eurot.

Tervise- ja tööminister Tanel Kiik lausus, et suurusjärgus 150 miljonit eurot, mis tervishoiuvaldkonnale läheb, on ainumõistlik otsus. Vaktsineerimise kulub üle 30 miljoni, testimisele üle 20 miljoni ja haiglatele üle 50 miljoni. «Samamoodi soetame täiendavat meditsiinitehnikat, toetame remdesiviiri soetamist, mida on kasutatud edukalt haiglates. Tugevdame terviseametit ja eraldame vaimse tervise valdkonnale ligi 3 miljonit,» ütles Kiik.