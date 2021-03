Suur haigestumus tekitab Rakvere meeris nõutust

«Mul tõesti käed juba kukuvad otsast. See on ikka karm,» lausus Varek, vaadates Rakvere linna kohta täna hommikul laekunud statistikanumbreid.

Midagi rõõmustavat need ei paku: kui Lääne-Viru maakonnakeskuses elab 15 000 inimest, siis koroonaviirusega on nendest nakatunud 403. Kahe viimase nädala keskmine nakatumisnäit on Rakvere linnas 2718 (riigis 5. koht, positiivse tulemuse on saanud iga 37. elanik). Riigis tervikuna on sama number 1537.

Lääne-Viru omavalitsustest on keskmine näit Rakvere linna omast napilt kõrgem üksnes Viru-Nigula vallas, kus see on 2812 (4. koht, positiivse tulemuse on saanud iga 36. elanik).

Triin Vareki ütlusel on Rakvere linn teinud kõik, mis võimalik ning korduvalt manitsenud linnakodanikke ettevaatlikusele, kuid sellest hoolimata lisandub rohkelt uusi nakatunuid. «Suur aitäh nendele, kes on olnud tublid, aga sellest üksi ei piisa. Mis siis lõpuks üle jääb? Kas peab kehtestama komandanditunni ja jätma lahti ainult toidupoed?» kõneles ta. «Mina seda otsustada ei saa.»

Viiruse jätkuvalt suure leviku ühe võimaliku põhjusena tõi Varek välja asjaolu, et linn hoiab munitsipaallasteaiad avatuna. Samas on see tema ütlusel vajalik, sest paljud tööl käivad lapsevanemad on sundseisus.

Võrreldes eelmise kevadega, mil kolmes Rakvere linna lasteaias käis kümmekond last, on numbrid nüüd mitu korda suuremad. «Kui Kungla lasteaias on meil tavaliselt kakssada last, siis praegu käib seal umbes kuuskümmend. Triinu ja Rohuaia lasteaias on hetkel 34-37 last,» tähendas meer.

Vareki sõnul mõistab ta vanemaid, kes peavad käima tööl ja kelle kooliealised lapsed viibivad samal ajal koduõppel. «Vanavanemate juurde samuti lapsi viia ei saa ja siis oledki väljapääsmatus olukorras. Ühelt poolt on kõik mõistetav, aga samal ajal on olukord võrreldes aasta taguse ajaga kordades hullem,» lisas ta.