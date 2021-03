Marti Kuusik astub pärast mitmekuulist pausi kohtu ette

Eelmise aasta novembri lõpus Rakvere kohtumajas peetud esimese istungi eel ütles Kuusik, et kohtuasi on veninud temast sõltumatult. Samal kevadel algama pidanud protsessi sekkus koroonapandeemia, mistõttu tuli seda edasi lükata.

Marti Kuusik märkis toona, et on toimikuga tutvunud ja talle esitatud süüdistustel pole mingit alust, kuid ei täpsustanud nende sisu. «Loomulikult lähen siia selleks, et selgitada riiklikul tasemel välja - kõik süüdistused on õhul põhinevad,» lisas ta.