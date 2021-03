Äsjastel Hollandi üldvalimistel sai parlamendis kolm kohta üleeuroopaline liikumine Volt Europa. 2017. aastal loodud liikumisel on oma rakuke ka Eestis ja kuigi liikmeid on veel alla kümne, siis on neil eesmärk osaleda sügisel kohalike omavalitsuste valimistel.