Kakumäel raiutakse ühe üksikelamu jaoks tänav läbi rohekoridori

Elamute ja mere vahele jäävale rohealale kavatseb üks eraisik ehitada individuaalelamu ja on tellinud selleks detailplaneeringu. Esialgu veel tühja elamukrundi juurde viib juba üks tee, mis teeb samas metsatukas väikese ringi, nii et majaomaniku kojusõit oleks kavandatavast tänavast mõnesaja meetri võrra pikem. Nii tahetaksegi Soolahe teed pikendada praeguse metsasihi peale, et tulevase maja juurde viiks otsetee.