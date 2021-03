Kodutute öömaja pandi karantiini

Tallinna sotsiaal- ja tervishoiu valdkonda kureeriva abilinnapea Betina Beškina sõnul on Merelahe öömaja viisteist klienti isolatsioonis ning personalile on tagatud isikukaitsevahendid. «Praegu on teada 13 kliendi koroonaproovi vastus, neist üheksa osutus positiivseks,» rääkis Beškina.