Marti Kuusiku protsessi lahend kuulutatakse välja mais

«Jaa, selline uudis tuli küll,» lausus endine väliskaubandus ja IT-minister Kuusik pool tundi pärast tänase kohtuistungi lõppu. «Ma ei leia, et saaksin siinkohal väga palju midagi arvata. Lõpuks, mis loeb, on otsus paberil. Seda tahaksime me kõik maikuus teada saada.»