Vanalinna Päevad toimuvad sel aastal augustis

Tallinna Vanalinna Päevade peakorraldaja Anne Velti sõnul on nende prioriteediks turvalisus, seega lükkub üritus kaks kuud edasi.

«Praegune olukord nõuab kõigilt paindlikkust ja soovime, et külastajad saaksid meie rikkalikku programmi täies mahus nautida. August on aeg, mil inimesed hakkavad taas puhkustelt tagasi linna pöörduma ja loodetavasti on ka koroona taandunud. Kuid juba järgmisel aastal tahame oma publikut taas tavapäraseks saanud ajal ehk juunikuus rõõmustada,» sõnas Velt.