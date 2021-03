Aivar Mäe kohtuasi jõudis reedel otsaga riigikohtusse

Estonia ooperilaulja Angelika Mikk, kes samuti on hoidnud skandaalis Mäe poolele, rääkis «Duublis», kuidas ta pidas ise vajalikuks minna politseile ütlusi andma, sest politsei oli palunud neil, kel on midagi Mäe teemal öelda, seda teha. «Politsei küsis minult, kas ma tulen Aivari poolt või vastu rääkima,» meenutas Mikk. «Küsisin, kas te kutsute inimesi selle järgi, et teil on vajalikku materjali vaja.»