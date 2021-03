Mupo: maskide kandmine ei tohiks olla teesklusmäng

Kontrollide sõnul on järjest rohkem silma jäänud juhtumeid, kus ametnike bussi sisenedes tõmmatakse kähku lõua all olnud mask näo ette või võetakse näokate taskust ja pannakse inspektori lähenedes see rutates ette. Kui inspektorid väljuvad, siis nii mõnigi võtab maski taas eest. Samuti on märgata, et maske kantakse valesti, pahatihti jäetakse nina katmata.