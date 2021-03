Põlvamaal hukkus teel lebanud mees

Reedel kell 21 sai politsei teate, et Kanepi aleviku poole sõitnud sõiduauto Volkswagen sõitis otsa Kanepi-Leevaku tee esimesel kilomeetril lebanud mehele. Liiklusõnnetuse tagajärjel sai 61-aastane mees nii raskelt vigastada, et paraku suri sündmuskohal. Sündmuskohale saabunud politseipatrull tuvastas, et Volkswagenit juhtinud 20-aastane neiu oli kaine ja tal oli vastava kategooria juhiluba olemas.

Kagu politseijaoskonna välijuhi Taisto Paju sõnul tegemist oli väga kahetsusväärse sündmusega. «Autojuht kahjuks ei jõudnud reageerida ja pimedas keset teed lebavast mehest ümber sõita. Pimedas vajab juht liiklussündmusele reageerimiseks rohkem aega, kuna tema vaade on piiratud. Kahjuks polnud hukkunud mehel kinnitatud nähtavale kohale helkurit. Helkuri kandmine on autojuhtidele suureks abiks, et jalakäijad pimedas näha,» ütles Paju. Ta lisas, et jalakäijatel on pimedas parem vältida tiheda liiklusega ja valgustamata teid. «Parem võtta ühendust pereliikme või sõbraga ja paluda neil end koju viia,» ütles välijuht.