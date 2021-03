Vahetus Malis operatsioonil Barkhane teeniva Eesti kontingendi juhtüksus

«Koostöö «Lamy» lahingugrupiga on olnud sujuv ja produktiivne kuna meie prantslastest relvavennad on olnud asjatundlikud ja abivalmis, kohanesime kiiresti nende tööprotseduuridega ning koostöö lahingugrupi üksustega on operatsioonide käigus sujunud väga hästi. Toimus järjepidav info- ja kogemuste vahetus nii staabi- kui ka naaberüksustega,» ütles Eesti kontingendi vanem major Vjatšeslav Senin.

Juhtimise üle võtnud lahingugrupiga «Bison» kohanemisraskusi major Senini sõnul oodata ei ole. «Koostöö uue lahingugrupiga hakkab olema hea kuna prantsuse üksuse koosseisus on mitmeid sõjaväelasi, kes on varasemalt teeninud Tapal paiknevas eFP lahingugrupis. See on kahtlemata suureks plussiks meie koostalitlusvõimele,» ütles major Senin.