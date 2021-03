GALERII ⟩ Meeleavaldajad korraldasid ummiku Laagna teel

Põhja prefektuuri operatiivjuht Urmet Tambre selgitas Postimehele, et politsei sai info, et täna toimuv meeleavaldus häiris tugevalt liiklust Tallinnas Laagna teel. «Kolonni ees liikunud auto peatus ning pärast seda jäid pidama enamik kolonnis liikunud autojuhte. Kolmerealise tee kaks rida olid täielikult kinni ning liikluseks jäi avatuks vaid üks rida,» kirjeldas Tambre.

Lisaks meenutas Tambre, et taolisi meeleavaldusi korraldadaes peab politseid sellest eelnevalt teavitama. «Korraldaja politseid eelnevalt tänasest sündmusest ega planeeritud marsruudist ei teavitanud, kuid olime sotsiaalmeedias levivast üleskutsest teadlikud ning juhtisime korraldaja tähelepanu võimalikele riskidele. Kui liikluses on korraga rohkem autosid, on ka suurem tõenäosus seisakute tekkimiseks või õnnetusteks. Siiski ei hinnanud korraldaja riske õigesti,» toonitas Tambre. Nimelt korraldaja peab hindama osalejate arvu ja mõju ümbritsevatele inimestele, liiklusele ja varale ning politsei saab korraldajat ka nõustada ja juhtida tähelepanu ohukohtadele.