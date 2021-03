Politsei on võtnud isolatsiooni eiravad reisisellid pihtide vahele

Igast tuvastatud rikkumistest on PPA teavitanud terviseametit.

Politsei teatel kontrollivad nad Eestist väljudes inimese reisidokumente ning juhul kui selgub, et inimene peab olema terviseameti andmebaasi märke järgi eneseisolatsioonis, teavitaks rikkumisest ametit. Siiski ei takista politsei inimeste riigist väljumist ega teavita reisisihtkoha riiki rikkumisest.

Küll peaks inimene Eestist lahkudes olema tutvunud nii sihtriigi kui ka transiitriigi sisenemise ja võimalike eneseisolatsiooni tingimustega. Sama tuleb arvestada ka Eestisse tagasipöördumisel. Inimene, kellele on määratud liikumisvabaduse piirang, ei pea PPAst taotlema piiriületuseks eriluba, ütleb politsei- ja piirivalveamet.

Tallinna piiripunkti juhi Raavo Järva sõnul on eneseisolatsiooni rikkumisi tulnud ette mõned korrad, ent tegemist ei ole laialt levinud praktikaga. «Küll aga peaks rikkujad vaatama eelkõige endasse ja mõtlema, kas tänasel hetkel, kui nakatumine on kõrge enamikes riikides, tasub riskida nii enda kui kõigi teiste lennukis, laevas või bussis olevate inimeste tervisega. Vastutustundlikum on olla kodus eneseisolatsiooni lõpuni, saada kätte negatiivne koroonatesti tulemus ja alles siis minna teise riiki reisima,» paneb Järva inimestele südamele.