Hommikune trammisõit tööle. On keskpäev, tramm nr 4 peatub Hobujaamas. Inimesed astuvad peale, kuid tramm ei sõida. Istun tagapingis ning läbi kõrvaklappidest tuleva muusika kostab kisa. Võtan klapid peast, et mõista, mis toimub ja millest see viivitus.