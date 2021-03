Peaminister: kui viiruse levik ei peatu, jääb Eesti kogu suveks lukku

«Numbrid võivad olla külmad, aga nad ei valeta,» kirjutas Kallas. Nakatumine on eelmise nädalaga võrreldes 7 protsenti kasvanud. Vanusrühmas 55-85 on nakatumise kasv olnud üle 10 protsendi.

«Pole ühtki maakonda, kus nakatumiskordaja oleks alla 1, paljudes maakondades on nakatumine pööranud tõusule. Päevas viib koroonaviirus haiglatesse keskmiselt 75-80 inimest. Päevas sureb koroonaviiruse tõttu keskmiselt 10 eestimaalast. Need inimesed ei ole numbrid, nad on meie pereliikmed, sõbrad, naabrid, töökaaslased,» kirjutas peaminister.

Tema sõnul on viimane aeg ennast kokku võtta. «Ulatuslike piirangute kehtestamise ajal püstitatud optimistlikum prognoos, kus nakatumine jõuab aprilli keskpaigaks alla 500 inimese päevas, on käest libisemas. Kui viiruse levik ei peatu, siis jääb Eesti kogu suveks lukku – nagu meie lõunanaaber Läti on olnud lukus novembrist saati,» selgitas peaminister.

«Seisab majandus, seisab sotsiaalne suhtlus, seisab kõik,» lisas Kallas. Ta toonitas, et kuigi valitsus võib kehtestada lõputult piiranguid, siis on inimesed need, kes peavad piirangutest kinni pidama. «Valitsus võib piiranguid kehtestama jäädagi, aga nakkus levib ikkagi inimeselt inimesele.»

Kallid eestimaalased, viiruse leviku peatamine on sõna otseses mõttes meie kätes.

Ta palub inimestel hoida kinni soovitustest: pesta käsi, hoida distantsi, mitte kutsuda külalisi kokku, mitte pidada pidusid ega koosviibimisi. «Kui näete, et mõni kaasmaalane piirangutest kinni ei pea, palun võtke ka ise see vastutus kutsuda teda üles vastutustundlikult käituma või pöörduge vajadusel korrakaitsjate poole. See on meie kõigi ühine pingutus, mis seisab ees selle nimel, et Eesti elu jätkuda saaks,» lisas Kallas.

«Miks rõhutan vajadust piirangutest kinni pidada? Sest nagu nakatumislevik näitab, politsei reportaažid kirjeldavad ja nagu Irja Lutsar nendib aktiivset tänavapilti vaadates, pole piirangute järgimine veel paljude eestimaalaste südameasi,» kirjutas peaminister.

Kallas on saanud kirju inimestelt, kes kirjeldavad olukordi, kus peavad sugulastele ja sõpradele põhjendama loobumist siseruumides toimuvatest suurtest sünnipäeva- ja juubelipidustustest ning kirjeldavad mõistmatust ja pahameelt, mis nende keeldumist saadab.

«Nad ei mõista seda vastutustundetut käitumist enda ümber ega saa aru, miks me rahvana seda iseendale, oma vanematele ja lastele seda teeme,» lausus Kallas.

Peaminister rõhutas, et nakatumine toimub perekondades ja töökohtadel. «Piirangud ei ole kiusamiseks, piirangud on meie ühiskonna ja meditsiinisüsteemi jätkusuutlikkuse ning meie kõige haavatavamate inimeste elude ja tervise kaitseks,» lisas ta.

Sa ei pea olema piiranguusku, Sa ei pea olema maskiusku, Sa ei pea olema vaktsiiniusku, aga Sa võiksid olema elude usku.

Kallas kutsub üles mõtlema läbi, kas igapäevaselt inimesed panustavad piisavalt, et mitte nakatuda ja teadmatusest ka mitte kedagi teist nakatada. «Ja mõtlema läbi, kas ja mida saaks ta selle eesmärgi nimel veel teha.»

Lisaks kutsub peaminister üles kõikide erakondade juhte ja poliitilisi liidreid loobuma energia raiskamisest poliitilistele ja võimuheitlustele ning keskenduma ühele ja ainsale eesmärgile, mida Eesti praegu vajab – ühtsele võitlusele koroonaviirusega. «Pöörduge ka oma toetajate poole üleskutsega vastutustundlikule käitumisele. Eriti suur abi on neist poliitikutest, kes suudavad kõnetada venekeelset kogukonda,» lausus Kallas.