Siseminister: seksuaalse enesemääramise eapiiri tõstmise eelnõu saab peagi valmis

«Olen nõus, et seksuaalse enesemääramise eapiiri tuleb tõsta. Samuti tuleb kaaluda nn close-in-age ehk teatud vanusevahe reegli sisseviimist,» kirjutas Jaani.

Tema sõnul tuleb muudatused sobitada aga tervikpilti, mis arvestavad ka teiste seaduste ja praktikaga. «Või tuleb teisigi sätteid hiljem muuta.»

«Näiteks, kehtivas seaduses on vanemate ja kohtu loal võimalik abielluda 15-aastaselt ning süüvõime iga on 14 aastat,» tõi Jaani välja ja lisas, et proportsioonid peavad olema loogilised ning üksteist toetavad.

«Selguse huvides rõhutan, et seadusemuudatus peab lähtuma ennekõike ekspertide ning praktikute seisukohtadest – nemad, kes tegelevad antud teemadega igapäevaselt. Samuti arstid, psühholoogid, politsei jt. Muidugi noorte endi esindusorganisatsioonid,» lisas siseminister.

Siseministri sõnul on kõige tähtsam, et lapsed oleksid kaitstud ja sellised juhtumid ennetatud. «Kahjuks alati see nii ei ole ja siis on vajalik, et sellised teod tulevad välja ning kannatanud saavad abi. Keskkond peab soodustama julgust tulla välja,» lisas Jaani.