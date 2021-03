Kõlvart tõrjus kriitikat Tallinna kehva kommunikatsiooni kohta

Kõlvarti sõnul said kõik teisipäeva õhtusest peaministri pöördumisest teada, et olukord koroonarindel on halb ning on oht, et see ei parane ka suveks.

Ühtlasi märkis Kõlvart, et Tallinna linnale on korduvalt ette heidetud, et viirusega seoses pole pealinnas kommunikatsioon piisav. «Nii ma hakkasingi mõtlema, et mida me siis oleme valesti teinud. Ja mulle tundub, et ma sain isegi aru, kus on viga tekkinud. Oleks olnud vaja teha Facebooki postitus, et kommunikatsioon oleks olnud süsteemne lähtuvalt kriisiolukorrast,» oli Kõlvart irooniline.