Tallinn võtab eesmärgi saada 2050. aastaks kliimaneutraalseks

Linnapea Mihhail Kõlvarti sõnul on kliimaneutraalse Tallinna tegevuskava loogiline samm parema ja puhtama tuleviku poole. «Tallinn on selgelt pühendunud rohetulevikule, aga selleni jõudmiseks on vaja linna tegevusi süstematiseerida ja erinevate tegevuste vahel sünergiat luua. Rohepööre on võimalik ainult siis, kui muutused erinevates valdkondades toimuvad samal ajal ja koostoimes. Seetõttu olemegi ette valmistanud kliimakava, mis viib kooskõlla linna erinevate valdkondade arenguplaanid ja tegevused. Kui veel mõnikümmend aastat tagasi olid progress ja looduse säästmine pigem vastandlikud poolused, siis täna tähendab innovatsioon ja areng just jätkusuutlikkust ja rohelist mõtlemist,» ütles Mihhail Kõlvart.