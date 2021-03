FOTOD ⟩ Eesti telekanalitele tehti pommiähvardus

Kanal 2 uudistesaate «Reporter» saatejuht Jürgen Fogel, kes tegi saate ajal evakueerimiselt otselülituse, sõnas, et hirmu ta ei tundnud. «Ma ise evakuatsiooni ei näinud. Tuli info pommiähvarduse kohta, aga me arvasime, et see on nali. Kui aga pommirühm ja politsei kohal olid, oli asi naljast päris kaugel,» ütles Fogel.