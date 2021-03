Alkoholijoobes mees ähvardas mängurelvaga mööduvaid naisi

«Seadus keelab relva või relvataolise esemega ähvardamise olenemata sellest, kas relv on laetud või mitte ning kas ähvardatakse tulirelva või selle puust või plastist koopiaga,» selgitas prokurör Maarja Gustavson. Kuritegu võidakse prokuröri sõnul toime panna juba üksnes suusõnalise ähvardusega, teeseldes, et põues on püstol.« Sarnaselt on kuritegu ka pommiähvarduse tegemine sõltumata sellest, kas ähvardusel on tõepõhi all.»