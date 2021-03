Rae vald ja Tallinna Ülikool allkirjastasid koostöölepingu

Koostöölepe peaks aitama kaasa ühistegevuse laiendamisele uutel tegevusaladel ning selle täpsemale fikseerimisele. Koostöölepingul allkirjastasid Rae vallavanem Madis Sarik ja TLÜ rektori kohusetäitja Priit Reiska.

«Oleme rõõmsad, et alustasime koostööd TLÜ-ga, kes on kahtlemata Eesti kõrgkoolide lipulaev, mis puudutab eelkõige avaliku halduse ja pedagoogika õpet. Tasub ära märkida, et neljast Rae vallajuhist kolmel on pedagoogiline kõrgharidus,» märkis vallavanem ja TLÜ vilistlane Madis Sarik.

«Oleme TLÜ-ga koostööd teinud ka varem, aga nüüd on asi ametlikult kinnitatud ning see tagab võimaluse kaasata meie tegevusse rohkem toetajaid, koostööpartnereid ja nii edasi. Meil on ette näidata juba häid näiteid praktikabaasist Rae vallas, näiteks Võsukese lasteaed, Aruheina lasteaed ja Peetri lasteaed-põhikool. Rae valla peamine ootus ongi seotud koostööga praktika valdkonnas ehk soovime olla innovatiivne ja arendav praktikabaas TLÜ tudengitele,» lisas Sarik.

Tema sõnul on Rae vald üks Eesti kiiremini kasvavaid valdasid ning seoses sellega on pidevalt vaja juurde värvata erinevaid spetsialiste. «Meie olukorra võrreldes teiste valdadega teeb paremaks asjaolu, et asume pealinnale ja mitmetele Tallinna ülikoolidele füüsiliselt lähedal.»

Sarik lisas, et nad loodavad, et Rae vallas praktika läbinud noored, kvalifitseeritud pedagoogid ja spetsialistid jäävad ka edaspidi nende valda tööle. «Soovime oma arengutes võtta aluseks teaduspõhised lähenemised ja suunad ning usaldame selles täielikult TLÜ õppejõude ja spetsialiste. Juba on tulemas mitmeid põnevaid projekte, kus sooviksime TLÜ kaasata, näiteks vajab edasiarendust tulevikus Rae valda planeeritav õppe- ja nõustamiskeskus erivajadustega lastele,» tõi Sarik näiteid koostöövõimalustest.

TLÜ rektori kohusetäitja Priit Reiska on seisukohal, et koostöölepe Rae vallaga avab nii ülikoolile kui ka vallale uued võimalused koostööks. Ühelt poolt saab ülikool kui targa eluviisi eestvedaja anda vallale uusi ideid ja laiemat teaduspõhisust avaliku võimu teostamisel.

Samuti on oluline kavandatav koostöö õppetöö korraldamisel – kaalumisel on Rae valla koolides ülikooli esindajate õppetegevuses osalemine, TLÜ üliõpilastele praktikavõimaluste pakkumist valla institutsioonides ja ametiasutustes ülikoolis õpetatavates valdkondades.

Teisalt saab Rae vald pakkuda avaraid võimalusi ühiselt kohaliku omavalitsuse toimimise küsimuste analüüsiks ning võimalike ühisprojektide teostamiseks. Reiska jätkas, et kuna ülikool on olnud pikka aega osana valdkonna koostöövõrgustikust ja Eesti omavalitsuspäevade traditsioonist, siis on väga oluline kaasata ka valla esindajad Eesti neljanda omavalitsuspäeva ettevalmistamisse ning korraldamisse Tartus.