Kaitseministeeriumi uueks kantsleriks saab Kusti Salm

Kaitseminister Kalle Laaneti sõnul on Salmil kaitsevaldkonnas põhjalik kogemus nii kaitsehangete, võimearenduse kui ka rahvusvahelise koostöö valdkonnas.

Minister rõhutas, et kaitsevaldkonnas tuleb senisest enam rõhku panna siseriikliku ning regionaalse koostöö arendamisele. Laanet esitab ettepaneku valitsusele, arvamuse kantslerikandidaadi kohta esitab ka avaliku teenistuse tippjuhtide valiku komisjon. Salm asub kantsleriametisse 17. maist.

Salm on lõpetanud Tartu Ülikooli riigiteaduste erialal, täiendanud ennast ärijuhtimise valdkonnas Hollandis ning relvastuskoostöö kursustel Prantsusmaal. Ta on läbinud ajateenistuse Tapal Suurtükiväegrupis miinipildurina. Talle on omistatud Valgetähe IV klassi teenetemärk ja kaitseministeeriumi kolmanda klassi teeneterist.