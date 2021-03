Kuigi Eestis on vaktsineerimine vabatahtlik, siis leiavad paljud, et on ameteid ja tegevusalasid, kus töötaja peab olema vaktsineeritud. Ka sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo (RE) on öelnud, et osades valdkondades, näiteks hooldekodudes, tuleb töötajatel vaktsineerimiskohustus kehtestada. Aga on selline nõue õiguslikult üldse võimalik?