Vaatamata sellele, et nii lennufirma kui ka ametnikud olid eestlanna Lanale kinnitanud, et ta jõuab oma praegusest elukohast Shetlandist Eestisse ema matusele, pidi naine siiski matust jälgima video vahendusel, kirjutab Šoti väljaanne The Scotsman.