Reformierakondlased Kõlvartile: pane Tallinna abitelefon vaktsineerimise heaks tööle

«Olen perearstina palju kokku puutunud sellega, et kõik vanemaealised ei kasuta igapäevaselt arvutit ning seetõttu on neil keeruline ka end vaktsineerimisele digiregistratuuri kaudu kirja panna. Tallinn võiks siin oma elanikele appi tulla ning abitelefoni kaudu aidata vanemaealistel vaktsineerimisele registreeruda,» ütleb perearstina töötav Eero Merilind.

Tallinna linnavolikogu Reformierakonna fraktsiooni aseesimehe Õnne Pillaku sõnul on abitelefon on vajalik, et kõik soovijad saaksid endale vaktsineerimisaja ja jõuaksid vaktsineerima. «Tuleb mõelda kõigile. Neile, kes arvutit ega digiregistratuuri ei kasuta. Lisaks näitas Lasnamäel nädalavahetusel olnud vaktsineerimine, et suurem osa muukeelsetest inimestes eelistas sobiva aja broneerimiseks kasutada kõnekeskust. Neile inimestele tuleb luua võimalus ja abitelefon on hea lahendus,» selgitab Pillak.