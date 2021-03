Purjuspäi rooli istunud mehed pandi arestimajja

Politsei- ja piirivalveameti pressiesindaja teatas, et 24. märtsil andis tähelepanelik liikleja politseile teada, et Tori vallas liigub kummalise sõidustiiliga Fordi buss. Pärnu lähedal pidas politsei sõiduki kinni ning tuvastati, et roolis olnud 43-aastane mees oli tarvitanud alkoholi. Lisaks oli sõidukil tegemata tehnokontroll.

Kontrolli käigus selgus, et sama mees on märtsikuu jooksul varem kaks korda joobununa roolist tabatud ning nende tegude eest olid tema suhtes alustatud menetlused. «Seekord pidasime niivõrd lühikese aja jooksul korduvalt purjuspäi tabatud mehe väärteokorras kinni ning taotlesime talle aresti, et ohtliku liikluskäitumisega mees ei saaks enam sõiduki rooli minna,» selgitas Pärnu politseijaoskonna juht Üllar Kütt.

Samal päeval pidasid politseinikud Tori vallas liiklusjärelevalvet tehes kinni Volvo sõiduauto, mida juhtinud 57-aastane mees oli tarvitanud alkoholi. Lisaks oli sõidukile tegemata kohustuslik liikluskindlustus. Mees tabati alkoholi tarvitanuna roolist ka eelmise aasta jaanuaris, mil talle määrati karistuseks rahatrahv. Trahvi ei olnud ta siiani tasunud.

43-aastasele mehele mõistis Pärnu maakohus neljapäeval, 25. märtsil karistuseks 30 päeva aresti, võttis ära juhtimisõiguse seitsmeks kuuks ja konfiskeeris tema auto. 57-aastasele mehele määras kohus täna 10-päevase aresti ja jättis neljaks kuuks ilma juhtimisõigusest.

Küti sõnul näitavad mõlema mehe korduvad rikkumised, et nende käitumine liikluses on vastutustundetu ja ohtlik. «Purjus peaga rooli istumist ei saa mitte millegagi õigustada. Siiralt loodan, et aresti kandes saavad nad oma tegude üle järele mõelda. Politseinikena teeme iga päev tööd selle nimel, et ohtlikud juhid liiklusest kõrvaldada enne kui nad jõuavad põhjustada õnnetuse, mille tagajärjed on pöördumatud,» rääkis Kütt.

Lisaks tänas Kütt tähelepanelikku inimest, kes andis politseile teada tavatu sõidustiiliga autojuhist. Samuti julgustas Kütt ka kõiki teisi taolistest olukordadest politseid teavitama, et tagada meie kõigi ohutus liikluses.