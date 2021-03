Poistekamp ründas Nõmmel teismelist tüdrukut, politsei palub pealtnägijate abi

Politsei- ja piirivalveamet on turvakaamerate abil tuvastanud, et poisid olid umbes 13-14-aastased. Enamik neist kandis tumedaid rõivaid ning kõik nad sõitsid jalgratastega. Intsident leidis aset kella 18 paiku. Praegu tegeleb politsei poiste välja selgitamisega.

Kallaletungi ohvriks langenud tüdruku ema kirjutas sotsiaalmeedias, et poisid lükkasid tüdruku maha ja tagusid teda jalgade ja kurikalaadsete kaigastega. «Uskumatu on see, et keegi möödakäijatest ei läinud appi või kaklust lahutama! » kirjutas ema Facebookis.