Kuperjanovi pataljoni laustestimisel tuvastati 56 nakatunut

Teabeohvitseri sõnul ei ole veel otsustatud, kas suure positiivsete hulga tõttu testitakse nüüd ka ülejäänud 500 ajateenijat. «Seda hetkel ei oska öelda. Aga kindlasti on ka negatiivse testi andnute seas palju lähikontaktseid. Kas ja kuidas see nüüd edasist väljaõpet mõjutab - seda arutatakse veel ülemate tasandil.»

Mändoja sõnul ei tähenda suur nakatunute hulk automaatselt, et väljaõpe seiskuks. Ohvitseri sõnutsi on sellisteks olukordadeks valmistatud ning ajateenijaid olnud teineteisest eraldatud. «Praeguse seisuga on kaks nakatunud allüksust isolatsioonis. Kuid kaitseväes on terve koroonaaja kehtinud poliitika viia allüksuste omavaheline lävimine miinimumini. Selle eesmärk ongi olnud võimalike kollete korral hoida lähikontaktsete ring võimalikult väiksena,» selgitas Mändoja.