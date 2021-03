Lastemuuseum kutsub virtuaalsele teatripäevale

Kui eelmisel korral ärkas helide vahendusel ellu «Väike nõid», siis seekord elustuvad Piret Raua «Teistmoodi printsessilood». Seekord on eriline, et publik kutsutakse video vahendusel ka miniraadioteatri telgitagustesse. «Üheskoos uudistame, kuidas käib nende lugude ellu äratamiseks erinevate helimaastike loomine. Usun, et on päris naljakas vaadata, kuidas näitlejad veega solberdavad, tõlla sisse istumist imiteerivad või mitmesuguseid mütsatusi, potsatusi ja kriginaid asjadest välja võluvad,» ütleb üks kuuldemängu loojatest, lastemuuseumi juhataja Jane Meresmaa-Roos.