MTÜ kutsub üles ära kinkima oma kasutuna seisva jalgratta

«Poed on rattaid täis, aga kõigil ei ole võimalust minna seda sealt ostma,» ütles projekti üks eestvedajaid Alen Veziko. «Üheskoos on aga võimalik ka puudust kannatavatele lastele kinkida oma ratas. Paljudel meist on jäänud keldrisse või garaaži seisma vana ratas, mida keegi ei kasuta. Kogume need rattad kokku ja otsime neile uued kasutajad puudustkannatavate laste näol, kellel muidu poleks võimalust päris enda ratast saada.»

Annetatud jalgrattad kogutakse piirkonniti kokku ja need saavad vajadusel hoolduse ning seejärel viiakse kõik üle Eesti erinevatesse jagamispunktidesse laiali, et need sealt siis juba koostöös erinevate organisatsioonide ning kohalike omavalitsuste lastekaitse- ja sotsiaalosakondadega ning MTÜ Igale Lapsele abiga uutele omanikele edasi toimetada. «Kõik rattad, mis lastele ja noortele üle antakse, on kindlasti liikluskõlbulikud ja kõik rattad anname me üle alati koos kaitsekiivriga,» lisas Veziko.