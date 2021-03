Tapal vahetus NATO lahingugrupi juhtüksus

«Tänane päev on täis erinevaid tundeid – nii uhkust kui ka kurbust, et meie aeg siin on jõudnud lõpule,» ütles laskurrügemendi 5. pataljoni ülem kolonelleitnant Jim Hadfield. «Meie siinse missiooni eesmärk nõuab lahingugrupilt nii isiklikku kui meeskonna poolset professionaalset panust. Ise tundsin seda eriti hästi just seoses professionaalse panusega Eesti kaitseplaani. Ma arvan, et oleme sellega hästi hakkama saanud ning soovime Mercia rügemendile jõudu ning jaksu selle jätkamisel.»