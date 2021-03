Hololei loodab koroonapassi käivitumist suvepuhkuste ajaks

«Euroopa Parlament ja Euroopa Liidu Nõukogu peavad hetkel neid arutelusid kiirendatud korras. Ma olen veendunud, et enne Põhjamaade suve algust, mis on juunis, enne seda on see tõend ka reaalselt olemas, seaduslikul alusel,» rääkis Euroopa Komisjoni liikuvuse ja transpordi peadirektoraadi peadirektor Hololei esmaspäeval ERR-ile.

Euroopa Komisjon, millel on Euroopa Liidus seadusandliku algatuse õigus, esitas roheline digitõendi ettepaneku 17. märtsil ning selle jõustumiseks peavad oma heakskiidu andma nii Euroopa Parlament kui ka liikmesriikide valitsusi esindav nõukogu. Neljapäeval otsustas Euroopa Parlament, et käivitab digitõendi määruste vastuvõtmiseks kiirmenetluse.

«See peab hõlbustama Euroopa Liidus turvalist ja vaba liikumist COVID-pandeemia ajal. Digitõend kinnitab, et selle omanik on COVID-i vastu vaktsineeritud, tema testitulemus on negatiivne või et ta on COVID-ist tervenenud,» selgitas Hololei. Tõend saab kättesaadavaks nii elektrooniliselt, kui luuakse sellekohane mobiiltelefoni rakendus, aga sama moodi peab see kättesaadav olema ka paberil.

«Eesmärk on, et suveks reisimine mingilgi määral taastuks,» sõnas Hololei.

Kuidas täpselt tõendil olevat infot hakatakse kasutama, sõltub paljuski reisimist korraldavatest ettevõtetest, rääkis Hololei. Samas rõhutas Hololei korduvalt, et vaktsineerimine ei saa mitte mingil juhul olla eeltingimuseks kodanike vabale liikumisele Euroopa Liidus. «Sellist diskrimineerimist ei ole Euroopas kuidagi mõeldav rakendada,» kinnitas ta.

Ta lisas, et oluline on ka selliste dokumentide vastastikune tunnustamine rahvusvaheliselt.