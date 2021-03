Ajateenijatest parameedikud läksid haiglasse appi

Osakonna vastutav õde Ljudmila Linnik ütleb, et kaitseväelastele oli vaja õpetada praktilisi asju. Näiteks kuidas hoiduda nakatumisest. Teoreetilised teadmised olid neil olemas. Tema hinnangul on noored motiveeritud ning nõus igal pool käed külge panema.

Osakonnajuhataja Kristiine Pruudel räägib, et esmaspäevad on haiglas keerulised, sest just esmaspäeva õhtupoolik on aeg, mil haiglasse saabub korraga palju uusi patsiente. Voodikohti pole nende jaoks enam kuigi palju varuks jäänud.