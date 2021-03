Vandaalid lõhkusid Sütiste parkmetsas puhkeplatsi

Patrulli ülesandeks saab olema mitu korda päevas piirkonnast läbi liikuda. Loodame, et see distsiplineerib pikniku pidajaid ja aitab potentsiaalseid rikkujad korrale kutsuda. Ta kutsus mustamäelasi üles hoolivusele ja valvsusele ning võimaluse korral ka sekkuma: «Palun teatage sellest, kui näete kusagil pätte tegutsemas ja meie kõigi ühist vara rüüstamas," ütles ta.

Ennetamaks rikkumisi võib teavitada patrulli või helistada munitsipaalpolitsei abitelefonil 14410. Kui kellegi elu, tervis, vara või keskkond on ohus või on alust arvata, et midagi ohtlikku on juhtumas, tuleb helistada häirekeskusesse nr 112.