Teadlased: koolide avamiseks on veel liiga vara

Teadusnõukoja liikme, Tartu Ülikooli rakendusviroloogia professori Andres Meritsa sõnul on koolide samm-sammult avamine on kindlasti õigem kui ühekäiguline avamine. «Avada kõike korraga on täielik hullumeelsus,» märkis Merits.

Teadusnõukoja juhi Irja Lutsari sõnul esitasid nad valitsusele oma ettepanekud: regiooniti koolide avamine, samm-sammult kontaktõpe jne. «See ei ole mõeldud kohe siin ja praegu, see on tuleviku tarbeks. Valitsusel peavad olema valikuvariandid, mille hulgast valida. Praegused koroonanumbrid on nii punases, et praegu ei tule see kõne allagi,» toonitas Lutsar Postimehele.