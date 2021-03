FOTOD ⟩ Ülemiste järve kaldal käivitati otsingu- ja päästeoperatsioon, kuid ohtu ei tuvastatud

«Kell 14.58 tuli teade, et Ülemiste järvel on näha midagi hulpimas, kuid helistaja ei osanud öelda, kas tegemist on inimese, looma või veel millegagi. Praegu tegeleme koostöös päästjatega info kontrollimise ja otsingutega,» kirjutas Põhja prefektuur ühismeedias.

Kella poole 18 ajal kirjutas Põhja prefektuur taas ühismeedias, et kontrollimisel selgus, et tegemist on lihtsalt veesilmaga, mille suurus on umbes 25x25 meetrit. «Kedagi ei leitud ning tegemist võis olla illusiooniga.»