Kaitsepolitsei pidas kinni Eesti-vastases tegevuses kahtlustatava Surematu Polgu aktivisti

Riigiprokuratuuri pressiesindaja Kairi Küngas ütles Postimehele, et 57-aastane Sergei Seredenko peeti kinni märtsi alguses. Teda kahtlustatakse Eesti Vabariigi vastase suhte pidamises. Sergei Seredenko on Eesti kodanik.

Riigiprokuratuuri taotlusel võttis kohus kahtlustatava vahi alla, leides, et kuriteokahtlus ja vahistamine on põhjendatud.

Seredenko on kaitsepolitsei huviorbiiti sattunud ka varem. Näiteks kirjutas kaitsepolitsei 2013. aastat käsitlevas aastaraamatus, et Seredenko osales Varssavis Eestit halvustaval üritusel, mida rahastas Kremli loodud fond.

Üritusel organiseeris Moskvas tegutsev Rahvusvaheline Uusimate Riikide Instituut ümarlaua «Inimõiguste järgimise seire Kesk- ja Ida-Euroopas teoorias ja praktikas», kus Eestist võtsid sõna Sergei Seredenko, Maksim Reva ja Larissa Semjonova. «Seredenko arvates on kogu teooria Nõukogude okupatsioonist mõeldud vaid sisetarbimiseks. See on ilmekas näide Venemaa huvides tegutsevate, pealtnäha sõltumatute MTÜde sildi all toimuvast mõjutustegevusest,» kirjutas kapo oma aastaraamatus.