Sinilillekampaania tunnustab kaitseväe ja Kaitseliidu veterane

Sinilillekampaania väärtustab tervisesporti ning ka sel aastal kutsub kampaania üles osalema Veteraniväljakutse jooksul. Kuna piirangute tõttu on rahvakogunemised keelatud, toimuvad Sinilillejooksud virtuaalselt ning traditsioonilist kontserti Veteranirock näeb ETV2 vahendusel.

MTÜ Eesti Vigastatud Võitlejate Ühing (EVVÜ) juhatuse esimees Enn Adoson: «Olenemata praegusest keerulisest ajast riigis, on veteranid alati tunnustamist väärt. Sarnaselt eelmisele aastale on enamus kampaaniast virtuaalne, kuid loodame väga, et järgmisel aastal saame teha jälle rahvaüritusi. Seniks aga kutsume inimesi üles kandma sinilille ja osalema veteraniväljakutses!»