Kiik MMSi reklaamist: loodan, et mürgitamisega tegelevad inimesed võetakse vastutusele

Härma meenutab, et MMS ei ole ravim ja selle kasutamisega kaasnevad kõrged terviseriskid. «Pigem vastupidi - MMS võib teha olukorda hullemaks,» ütles ta ja lisas, et terviseamet tegeleb parasjagu koostööpartneriga, et eksitava reklaamkampaania olukorda lahendada.

Kiik nentis, et olenemata empaatiast ja mõistmisest skeptikute suhtes, saab selle üleskutse puhul rääkida vaid nulltolerantsist: «Mis puudutab seda, kui keegi soovib raha teenida inimestele mingisuguse mürgivedeliku müümisega, siis siin on mul ausalt öeldes ainult nullsümpaatia ja nullempaatia ehk siin saab olla ainult nulltolerants,» ütles ta kolmapäevasel pressikonverentsil.

Ministri kinnitusel tegelevad kõnealuse reklaamiga praegu ka riigiametite esindajad: kuidas reklaamid maha saada ning kuidas edasi tegutseda, et sääraseid kampaaniaid ei korraldataks.

Minister usub, et suurem osa inimestest mõistab, et kloordioksiid koroonaviiruse vastu ei aita. «Kaine mõistusega ma arvan, et 99,9 protsenti Eesti elanikest saab aru, et see seda ei tee,» ütles ta. «Väga loodan, et ka õiguskaitseorganid aitavad kaasa, et inimesed, kes tegelevad teiste inimeste mürgitamisega, selle eest ka vastutaksid.»