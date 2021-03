Tallinn lõi vaktsineerimiskeskustesse registreerimiseks kõnekeskuse

Sõle Spordikeskuses vaktsineerib inimesi Confido Meditsiinikeskus reedel, laupäeval ja pühapäeval kell 10-19, vaktsineerimisvõimalus on kokku 3900 inimesel. Tondiraba Jäähallis on vaktsineerimas Medicum laupäeval ja pühapäeval kell 9-18, vaktsineerima oodatakse 3200 inimest. Mõlemale kliinikule on Haigekassa vaktsineerimiseks eraldanud AstraZeneca vaktsiini.