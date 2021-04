Politsei ja prokuratuuri fookuses on suhtlusrakendustes olev narkoäri

Läinud aastal Telegrami-nimelises suhtlusrakenduses narkomüügi uurimiseks alustatud kriminaalmenetlustes on praeguseks süüdi mõistetud kaheksa müüjat. Põhja prefektuuri narkopolitsei reageeris gruppides toimuvale lühivideo ehk GIF-iga, et saata nii ostjatele kui ka müüjatele sõnum, et müümisel on tagajärjed ning tarvitajad saavad otsida abi.

Kriminaalmenetlusi juhtinud abiprokurör Liis Vainola sõnul olid enam kui 10 000 liikmest koosnevad grupid valdavalt avalikud, narkomüük käis läbisegi muu info vahetamisega.

Vainola sõnul arvasid ostjad, et keelatud ainete müük on varjatud ja müüjad uskusid, et nende tegevus on konspireeritud. Müügitehinguks liiguti avalikust grupist privaatvestlusesse, kus räägiti läbi soovitud aine, selle hind ja kogus. Seejärel lepiti kokku kohtumispaik, kus narkootikumid üle anti. Müügiks pakuti peamiselt kanepit, ecstasy't, amfetamiini, kokaiini, aga ka retseptiravimeid.

«Ekslikult kiputakse arvama, et virtuaalkeskkond tagab anonüümsuse, kuid see on näiline,» ütles Vainola, kelle kinnitusel suudavad õiguskaitseasutused tuvastada iga varjunime taha peituva kasutaja.

Jälitati Telegrami vestlusgruppe

Prokuröri sõnul alustati läinud aastal jälitustegevuse tulemusena kriminaalmenetlust Telegrami gruppides, millest kasvas välja seitse erinevat uurimist. «Kahtlustuse said 11 inimest, kellest kaheksa on tänaseks narkokuriteos süüdi mõistetud. Süüdistuse said keelatud ainete müüjad, nii mehed kui ka üks naine, vanuses 17-38 eluaastat. Kaks kahtlustatavat olid alaealised, kellele prokuratuur määras karistuse asemel mõjutusvahendi, mille järgi peavad nad aasta jooksul alluma kriminaalhooldaja käitumiskontrollile ning täitma sellest tulenevaid lisakohustusi, muu hulgas läbima ka sotsiaalprogrammi,» selgitas Vainola.

Põhja prefektuuri kriminaalbüroo narko- ja organiseeritud kuritegude talituse juhi Rait Pikaro sõnul on uimastite levitamine suhtlusvõrgustikes viimaste aastate kasvav trend.

«GIF-iga soovisime saata sõnumi, et politseil on ülevaade suhtlusrakendustes toimuvast uimastiärist, narkomüügiks loodud gruppide eestvedajad ja diilerid tabatakse varem või hiljem kriminaalmenetluste käigus ning sõltuvuse ravimiseks on abivõimalusi,» ütles Pikaro.