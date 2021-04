Statistikaamet tahab teisele emakeelele ja rahvusele kohta rahvastikuregistris

Statistikaameti peadirektori Mart Mägi sõnul korraldatakse rahvaloendus riiklikes registrites olevate andmete põhjal. Lühikese valikuuringuga küsitakse inimestelt lisaks infot, mille kohta registrites andmed puuduvad. «Emakeel ja rahvus on kirjas rahvastikuregistris ning need tunnused sealt ka saame. Teine emakeel ja teine rahvus ei kuulu seadusest tulenevalt rahvaloendusel kohustuslikus korras küsitavate tunnuste hulka, kuid arutame teadlastega võimalust seda siiski teha. Alternatiiv oleks korraldada lõimumist puudutavatel teemadel eraldiseisev uuring, mis võimaldaks teemat süvitsi käsitleda. Kui leitakse, et teise emakeele ja teise rahvuse info on riiklikult oluline, siis pikemas vaates tuleks hakata koguma seda infot ka rahvastikuregistrisse, et teave muutuks järjepidevalt kättesaadavaks,» selgitas Mägi.