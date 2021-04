Eesti paistis GRECO hindamisel silma heade tulemustega

Samuti on GRECO rahul sellega, et eeltoodud juhised põhinevad aruteludel, mis toimusid korruptsiooniennetuse võrgustikus. «Me oleme ka ise väga tänulikud koostöö eest oma partneritele,» lausus Sööt. «GRECOle meeldis ka see, et huvide deklaratsioonide esitamise kohustus laieneb edaspidi poliitilistele nõunikele. Küll aga soovivad nad, et ministrite ja poliitnõunike töökoha piirangud oleksid rangemad,» rääkis Sööt.